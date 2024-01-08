أحمد فتحى: عدم فوز بيراميدز ببطولات لغز ولا نعرف سببه

أكد أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، أن عدم فوز فريقه ببطولة يمثل لغزا له بشكل شخصي، وأن عدم وجود ظهير جماهيري له ليس السبب الرئيسي وأنه يخسر الألقاب لأسباب ساذجة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن الصقر على قناة dmc: هناك أمور عديدة تحسم البطولات، وحقيقي لا أفهم سبب الإخفاق في حصد البطولات رغم الإمكانات وجودة اللاعبين وهناك عدم توفيق وربما نتوج بلقب خلال الموسم الجاري".

وأكمل: لم نكن موفقين في بطولة السوبر الأخيرة خاصة في ركلات الترجيح.. لعبت في الأهلي والإسماعيلي وكان هناك ضغوط عديدة.. والتوفيق مهم لكن يسبقه ٨٥٪‏ أشياء أخرى.

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بيراميدز يتحرك للتعاقد مع نجم دفاع الزمالك مستغلًا تجاهل الإدارة

على صعيد آخر، دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمود علاء، مدافع فريق الزمالك في يناير الجاري من أجل حسم الصفقة وضم اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب بيراميدز في ضم محمود علاء في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري دون دفع أي مقابل مادي للزمالك في الوقت الذي لم يفاوض الأبيض إدارة بيراميدز حتى الآن في ملف تجديد عقده مع الفريق وسط غموض مستقبله بشكل كبير وإمكانية رحيله.

وتعتبر الأولوية لدى إدارة الزمالك في تجديد عقد أوباما والذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في سرعة حسم الأمر والحصول على توقيع اللاعب بشكل نهائي للحفاظ على تركيزه مع الفريق خاصة بعد علمهم بوجود عدة عروض له من أندية في الدوري المصري وتقديم بعض الإغراءات المالية له.