الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقـتحم حي الطيرة وسط رام الله

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلتها أن قوات الاحتلال تقـتحم حي الطيرة وسط رام الله.

اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت أمس بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وصرح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، ما أدى لإصابة أحد الشبان بالرصاص الحي بالقدم، ونقل على إثرها للمستشفى، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة وسط رام الله

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