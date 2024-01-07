الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ"الدستور" تفاصيل إعادة تخطيط منطقة ألماظة

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه باق عقار واحد على انتهاء المرحلة الثانية من إعادة تخطيط منطقة ألماظة شرق محافظة القاهرة.

وأكد صابر، في تصريحات لـ"الدستور" أن الانتهاء من إزالة 66 عقار اقترب بعد انتهاء 65 عقار من الإزالة، موضحا أنه يتم التعويض للمتر وفقا للقيمة السوقية للمتر لكل المستحقين، مشيرا إلى أن إعادة تخطيط منطقة ألماظة يأتي ضمن سلسلة لأعمال محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية لإعادة تخطيطها.

 

تفاصيل قيمة التعويض عن المتر

 

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقاري، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كاف للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية.

 

وأوضح نائب المحافظ، أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.

 

وكانت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، أعلنت الانتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول وتعويض السكان بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة.


وأشارت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في بيان لها، إلى أنه جاري حاليًا أعمال التوسعة للشارع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باعتبار أن الشارع مدخل رئيسي لمصر الجديدة وامتداد لطريق السويس وجاري حاليًا إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة وهي عبارة عن إشغالات بالمسافات الحرة وتعدي على الحدائق العامة.

 

وأوضحت المنطقة الشرقية، أنه تم إزالة ما يقرب من (٢٥) تعدي وإشغال من إجمالي (٩١) إشغال، وسيتم رفع كفاءة وتطوير للمنطقة بالكامل.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة من الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

اعادة تخطيط منطقة ألماظة اعمال المرحلة الثانية لألماظة الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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