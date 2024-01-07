الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بتهمة البلطجة.. غدًا محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف فى طنطا

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات  طنطا برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع،  غدًا الإثنين محاكمة  أحد المحامين ممن سبق له الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بفتاة المنصورة، وذلك بتهمة البلطجة واستعراض القوة ودهس أحد المواطنين بسيارته وإصابته بعاهة مستديمة.

وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات استئناف طنطا، قد أحال المتهم (أ. ح ) إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسًا على ذمة المحاكمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم فى القضية رقم 20937 لسنة 2022 والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الاتهامات ضده وذلك فى البلاغ المقدم من الإعلامى محمد عباس الغزيرى، وأحد المواطنين يتهمانه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة، ويحضر المتهم فى قفص الاتهام غدًا الإثنين، أمام الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمحكمة طنطا الإبتدائية، لتتم محاكمته محاكمة علنية.

محكمة جنايات طنطا محمد عادل قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة

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