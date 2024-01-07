الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى اختناق شخصين بمدينة نصر بسبب تسريب غاز

اسعاف
اسعاف

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة إجراءاتها حول إصابة شخصين بالاختناق نتيجة استنشاقهما غازًا داخل شقة سكنية كائنة بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق بالحي السادس بمدينة نصر، وتم عمل الإسعافات الأولية لهما وخروجهما من المستشفى.

وعاينت شركة الغاز التابعة لحي مدينة نصر العقار وفحصت جميع المواسير الموجودة بجميع شقق العقار تجنبًا لأي تسريب في المستقبل.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من مستشفي التأمين الصحي يفيد باستقبالها شخصين مصابين بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكينة بالحي السادس بمدينة نصر.

على الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين بالاختناق  نتيجة الحادث وتم نقلهما الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة امن القاهرة النيابة العامة حكم حوادث الدستور سرقة قتل نصب تسريب غاز مدينة نصر

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