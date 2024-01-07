وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقدمة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مُتمنية من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسته، وجميع الإخوة الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا وشعبنا الخير والأمن والسلام.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر، راجيةٍ من الله عز وجل أن يكون العام الجديد هو عام التقدم واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، مثنية على التعاون المثمر مع قداسة البابا تواضروس الثانى فى تعزيز دور الكنيسة فى الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، متمنية من الله أن يمتع قداسته بموفور الصحة والعافية.

أقيم مساء أمس السبت، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قداس عيد الميلاد المجيد، حيث صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات القداس، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وخورس الشمامسة، بينما امتلأت جنبات الكاتدرائية بالمصلين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المصلين احتفالهم، حيث زار الكاتدرائية وهنأ قداسة البابا وجميع الحاضرين وكافة المصريين، وألقى كلمة مناسبة.

وحضر للتهنئة في قداس العيد كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

كما حضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي، وممثلو الطوائف المسيحية.