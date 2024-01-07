يسوع جانا.. اعرف أشهر ترانيم عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي2023.

أبرز وأشهر الترانيم في عيد الميلاد المجيد

وقال المرنم ابانوب حنا من أسيوط، في تصريح خاص: تعتبر الترانيم أبرز اللغات التي تستخدمها الكنيسة في الاحتفالات، عملا بقول الانجيل أَمَسْرُورٌ أَحَدٌ؟ فَلْيُرَتِّلْ." (يع 5: 13)، وأشار إلى أن أبرز ترانيم الميلاد ترنيمة جاء الملاك التي تعتبر أشهر ترانيم التراث في هذه المناسبة.

وتقول كلمات الترنيمة:

جاء جاء الملاك ملاك الرب إلى العذراء مريم دخل دخل إليها دخل الملاك قال لها سلام سلام سلام لك.. يا مباركة أنت في النساء الرب معك يا ممتلئة نعمة من السماء فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله المسيح ابن الله

جاء جاء في الليل ملاك الرب وللرعاة ظهر جبرائيل الملاك لكي يبشرهم بذاك الخبر إنه ولد ولد لكم في مدينة داود ولد مخلص مخلص المسح المولود جند الرب في الأعالي قالوا المجد في الأعالي وسلام على الأرض السلام

قال المجوس لما رأوا في المشرق رأوا نجم المولود جئنا جئنا لنسجد نسجد له نسجد لملك اليهود معنا ذهب الملكوت معنا لبان من الكهنوت جاء لأجلنا من أجل حبنا جاء المسيح لخلاصنا يالبهجة الميلاد يالفرحة العباد بالقدوس إبشويس إيسوس بإخرستوس

بينما تعتبر ترنيمة دقي دقي يا اجراس من اشهر الترانيم ذات الطابع العصري وتقول الكلمات:

دقي دقي يا اجراس انهاردة عيد يسوع جانا فى ارضنا وخلى القلب سعيد

ساب مجد السما وضحى بالغنى جه للأرض فقير علشان بيحبنا

كل آلامنا وكل أفرحنا هو حاسس بيها فى كل لحظه فى عمرنا

دقى دقى يا أجراس انهاردة عيد يسوع جانا فى ارضنا وخلى القلب سعيد