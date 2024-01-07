الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يسوع جانا.. اعرف أشهر ترانيم عيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي2023.

 أبرز وأشهر الترانيم في عيد الميلاد المجيد

وقال المرنم ابانوب حنا من أسيوط، في تصريح خاص: تعتبر الترانيم أبرز اللغات التي تستخدمها الكنيسة في الاحتفالات، عملا بقول الانجيل أَمَسْرُورٌ أَحَدٌ؟ فَلْيُرَتِّلْ." (يع 5: 13)، وأشار إلى أن أبرز ترانيم الميلاد ترنيمة جاء الملاك التي تعتبر أشهر ترانيم التراث في هذه المناسبة.
وتقول كلمات الترنيمة: 
جاء جاء الملاك ملاك الرب إلى العذراء مريم دخل دخل إليها دخل الملاك قال لها سلام سلام سلام لك.. يا مباركة أنت في النساء الرب معك يا ممتلئة نعمة من السماء فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله المسيح ابن الله
جاء جاء في الليل ملاك الرب وللرعاة ظهر جبرائيل الملاك لكي يبشرهم بذاك الخبر إنه ولد ولد لكم في مدينة داود ولد مخلص مخلص المسح المولود جند الرب في الأعالي قالوا المجد في الأعالي وسلام على الأرض السلام
قال المجوس لما رأوا في المشرق رأوا نجم المولود جئنا جئنا لنسجد نسجد له نسجد لملك اليهود معنا ذهب الملكوت معنا لبان من الكهنوت جاء لأجلنا من أجل حبنا جاء المسيح لخلاصنا يالبهجة الميلاد يالفرحة العباد بالقدوس إبشويس إيسوس بإخرستوس

بينما تعتبر ترنيمة دقي دقي يا اجراس من اشهر الترانيم ذات الطابع العصري وتقول الكلمات:
دقي دقي يا اجراس انهاردة عيد يسوع جانا فى ارضنا وخلى القلب سعيد
ساب مجد السما وضحى بالغنى جه للأرض فقير علشان بيحبنا
كل آلامنا وكل أفرحنا هو حاسس بيها فى كل لحظه فى عمرنا
دقى دقى يا أجراس انهاردة عيد يسوع جانا فى ارضنا وخلى القلب سعيد

عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٤ قداس عيد الميلاد المجيد احتفال عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

خرج الأمر.. خامس احتفالات الميلاد لفريق مار إفرام بمسرحي المقر البابوي والكاتدرائية

اليوم الجمعة.. الكنيسة المارونية تحتفل بعيد الأنبا بولا أول السواح

اليوم الجمعة.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى البارّة سنكليتيكي

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة اليوم

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل ببارامون الظهور الإلهي

مع قربه.. تعرف على تهنئات عيد الميلاد المجيد لعام 2024

اليوم الخميس.. الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البارّة دومنيكة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بمحفل مقدّس إكرامًا للرسل السبعين القدّيسين

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين