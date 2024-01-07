الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات جديدة من النيابة.. خلافات الصحاب تنتهى بجثة فى كفر العلو بحلوان

جثة
جثة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بحبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمزيق جسد آخر بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة كفر العلو، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن مشاجرة مع سائق نقل، نتيجة مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي تم توجيه طعنة نافذة في صدر المجني عليه لتنتهي المشاجرة الدامية بينهما بجثة على الأرض.

كشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنات متفرقة بالجسم انتهت بوفاته حدوث نزيف دموي غزير أدى لتوقف الأجهزة الحيوية عن العمل.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات يفيد وصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر أصابت القلب، ووفاته أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وتبين خلال الفحص بالعثور على جثة صابر خالد، 32 عامًا، يعمل تباع على سيارة نقل، مصاب بطعنة أنهت حياته في الحال، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نيابة حلوان ال تشريح جثة تحريات المباحث مشادة كلامية منطقة كفر العلو حلوان

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