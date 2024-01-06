السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هواجس الكنز المزعوم.. اعترافات عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان

4 متهمين
4 متهمين

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم، التحقيق مع 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة حلوان في عقار سكني.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة في غرفة بالطابق الأرضي بالعقار محل الواقعة بهدف البحث عن آثار أو كنز مزعوم بناء على تقييم أن المنزل قديم وهواجس بأن تحته آثار وهنا اتفقوا جميعًا على التعاون في التنقيب حتى تم ضبطهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة حلوان.

وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بالعقار، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حلوان الجزئية منطقة حلوان عقار سكني التنقيب عن الآثار طابق الأرضي

مواد متعلقة

الصلح خير.. إنهاء الخصومة بين عائلتين بـ«حلوان»

قبل محاكمتهم.. تعرف على جرائم خلية "داعش حلوان"

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

عاجل..التفاصيل الكاملة.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلي

بعد زيارتها الأهرامات ومتحف الحضارة.. سوناكشى سينها تنشر صورها وسط معالم الأقصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

صراع محتمل.. هل تندلع الحرب العالمية الثالثة في القطب الشمالي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار