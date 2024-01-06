هواجس الكنز المزعوم.. اعترافات عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم، التحقيق مع 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة حلوان في عقار سكني.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة في غرفة بالطابق الأرضي بالعقار محل الواقعة بهدف البحث عن آثار أو كنز مزعوم بناء على تقييم أن المنزل قديم وهواجس بأن تحته آثار وهنا اتفقوا جميعًا على التعاون في التنقيب حتى تم ضبطهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة حلوان.



وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بالعقار، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.