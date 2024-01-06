الترانيم تتعالى في ليلة العيد داخل الكنيسة الإنجيلية بالجيزة (فيديو)

تعالت الترانيم داخل الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمنطقة الجيزة في ليلة العيد، حيث توافد العديد من الأقباط على الكنيسة الإنجيلية خلال الساعات الجارية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكان حرص وفد من الأزهر الشريف على زيارة الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمحافظة الجيزة، وذلك لمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقد اكتست الكنيسة الإنجيلية في شارع المحطة بمحافظة الجيزة بالورود والزينة وأشجار الكريسماس، وذلك استعدادا لاستقبال المحتفلين وإقامة صلاة القداس، كما تصدر بابا نويل مقدمة الكنيسة وبجوارة شجرة الكريسماس وبعض الأغاني الاحتفالية.

https://www.youtube.com/shorts/n5BUzWnk6Qw

احتفالات عيد الميلاد

في إطار روح التآخي والتضامن الوطني، تستعد مبادرة حياة كريمة للمشاركة الفعّالة في احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المبادرة لتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

حياة كريمة

تعتبر مشاركة المتطوعين من مبادرة حياة كريمة في فعاليات الاحتفال بعيد القيامة خطوة نحو تعزيز روح المحبة والتآخي في المجتمع المصري، ومن المفترض أن يشارك المتطوعين فرحة الأطفال بتوزيع الهدايا والبالونات عليهم ضمن دور مؤسسة حياة كريمة المجتمعي.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع المصري، وتعكس هذه المبادرة روح المسؤولية الاجتماعية للمبادرة ورغبتها في المساهمة في بناء جسور التفاهم والحب بين المواطنين.

احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

تزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بها، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ وذلك في السابعة مساء بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترًا.