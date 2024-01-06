بعيد الميلاد.. "حياة كريمة" تزور كنيسة الشهيد العظيم إبسخيرون القليني

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على زيارة كنيسة الشهيد العظيم إبسخيرون القليني في منطقة المنيب في محافظة الجيزة، وذلك من أجل توزيع الهدايا ومشاركة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد.

احتفالات عيد الميلاد

في إطار روح التآخي والتضامن الوطني، تستعد مبادرة حياة كريمة للمشاركة الفعّالة في احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المبادرة لتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

حياة كريمة

تعتبر مشاركة المتطوعين من مبادرة حياة كريمة في فعاليات الاحتفال بعيد القيامة، خطوة نحو تعزيز روح المحبة والتآخي في المجتمع المصري، ومن الفرض أن يشارك المتطوعين فرحة الأطفال بتوزيع الهدايا والبالونات عليهم ضمن دور مؤسسة حياة كريمة المجتمعي.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع المصري، وتعكس هذه المبادرة روح المسؤولية الاجتماعية للمبادرة ورغبتها في المساهمة في بناء جسور التفاهم والحب بين المواطنين.

احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

تزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بها، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ وذلك في السابعة مساء بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية.

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