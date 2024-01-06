رئيس "شباب النواب" عن المدينة الأوليمبية: مصر قبلة البطولات الدولية

علّق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مران المنتخب الوطني لكرة القدم في مدينة مصر للألعاب الأوليمبية.

وقال حسين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن المشهد كان عظيمًا ومدينة مصر الأوليمبية تعكس مكانة الدولة المصرية في كل شيء.

محمود حسين: القيادة السياسية المصرية مهتمة جدًا بالرياضة والمنشآت الرياضية

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية مهتمة جدًا بالرياضة والمنشآت الرياضية، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة في المنشآت الرياضية وتطوير البنية التحتية منذ تولي الرئيس السيسي.

وأكد أن الدولة بذلت جهدًا جبارًا في إعداد البنية التحتية الرياضية ولا أحد كان يتوقع حدوث، ذلك خلال سنوات قليلة، مضيفًا: "انتقلنا إلى مكانة دولية رياضية عالية جدًا، ومصر أصبحت قبلة للبطولات الدولية الرياضية".