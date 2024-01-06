القس رفعت فكرى: ما يفعله الرئيس السيسى دليل على دعمه لدولة المواطنة

قال القس رفعت فكري، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إنه أصبح من الواضح جدًا الاختلاف في تعامل الدولة المصرية مع الأقباط، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية يحرص دائمًا على دعم دولة المواطنة.

وأضاف فكري في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "لذلك نجد عددًا كبيرًا من الكنائس تمت إعادة ترميمها في عهد الرئيس السيسي، وهناك كنائس لم تحصل على تراخيص تم تقنين وضعها".

القس رفعت فكري: الرئيس السيسي حرص على إنشاء الكنائس في المناطق الجديدة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أيضًا كان حريصًا على إنشاء الكنائس في المناطق الجديدة، وعندما يسأل عن المسجد كان يسأل عن الكنيسة، مؤكدًا أن هذا إنجاز كبير غير مسبوق لم يحدث في تاريخ مصر.

وأوضح أن هذا الاهتمام يعكس أن مصر تسير في طريق الحداثة والمواطنة والديمقراطية، مؤكدًا أن مصر ليست أقل من أي دولة ديمقراطية في العالم فمصر دولة حضارية لها تاريخ كبير جدًا.