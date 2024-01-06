ناقد رياضى عن زيارة السيسى لمران المنتخب: "وجّه رسائل من أب لكل المصريين"

كشف الناقد الرياضي أمير نبيل، عن دلالة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مران المنتخب الوطني لكرة القدم في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت مهمة للغاية ودفعة معنوية قوية قبل توجه المنتخب إلى كوت ديفوار لخوض البطولة.

وقال نبيل في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن المنتخب الوطني عليه آمال كبيرة من الشعب المصري لتحقيق اللقب الثامن، موضحًا أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح وافِ من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي عن كل ما يخص مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشار إلى أن الرئيس تحدث مع لاعبي المنتخب، وأكد أن الموهبة وحدها ليست المعيار الوحيد لحصد البطولات، لكن التعاون وبذل أقصى جهد هو الأهم.

ناقد رياضي: تأثير رسائل الرئيس السيسي كان إيجابيًا على لاعبي المنتخب

وأكد أن تلك الرسائل جاءت من أب لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تأثير تلك الرسائل كان إيجابيًا على لاعبي منتخب مصر، وهذا كان واضحًا في تصريحات محمد صلاح قائد المنتخب الذي أعرب عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي على دعمه الدائم للمنتخب الوطني.

كما أشار إلى أن دعم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني ليس أمرًا جديدًا عليه حتى في الأوقات التي لم يحقق فيها المنتخب نتائج جيدة، الرئيس يدعم المنتخب بشكل كبير.