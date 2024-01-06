السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير: انفجار Bسطوانة الغاز سبب تفحم أسرة فى حريق سيارة بـ 15 مايو

تفحم أسرة في حريق
تفحم أسرة في حريق سيارة

تسلمت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، تقرير معاينة حريق سيارة وتفحم أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص في مدينة 15 مايو.

وتبين من تقرير معاينة السيارة المسلم للنيابة العامة فحص فني متخصص في السيارات أن سبب الوفاة هو تصادم السيارة مع أخرى، مما أسفر عن انفحار أسطوانة الغاز الطبيعي بالسيارة، مما أسفر عن احتراق السيارة وتفحمها ووفاة قائد السيارة وزوجته ونجلته.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران في إحداهما بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين مصرع أسرة مكونة من 3 أفراد إثر اشتعال النيران في سيارتهم الملاكي، بعدما صدمتهم سيارة من الخلف، وصرحت نيابة 15 مايو والتبين بدفن جثث الضحايا الثلاثة.

نيابة مايو والتبين معاينة حريق تفحم أسرة مدينة 15 مايو اسطوانة الغاز الطبيعي

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