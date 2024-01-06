"محشى مسمم" ينهى حياة مواطن وابنه بالشرقية

لفظ أب ونجله أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيبت زوجته ونجلته بقيء مستمر وهبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة تناول وجبة "محشي"، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول "علاء ع ع" 49 عاما، وزوجته 38 عاما ونجليهما "سهير" 7 سنوات، و"عبدالله" 3 سنوات، مقيمين نطاق قسم ثانى العاشر من رمضان، مصابين بحالة قيء مستمر، فيما لفظ الأب ونجله أنفاسهما الأخيرة، وتم وضع الأم ونجلتها بالعناية المركزة بالمستشفى تحت إشراف وملاحظة طاقم طبى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم التى أودت بوفاة الأب ونجله، إثر تناول وجبة محشي بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الأب ونجله، وذلك لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، والاستعلام عن حالة الأم ونجلتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية