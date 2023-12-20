عينات معوية لبيان أسباب تسمم سيدة ونجلها في الطالبية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، الأربعاء، أخذ عينات معوية من أمعاء جثتي سيدة ونجلها يرجح وفاتهما مسموين أو من تناول وجبات فاسدة، بمنطقة الطالبية.

وصرحت النيابة بدفن الجثث عقب تشريحها وإعداد تقرير عن ملابسات الوفاة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثتي زوجته في عقدها الخامس ونجله في العقد الثالث متوفين داخل الشقة محل سكنهما.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين عدم وجود آثار إصابات بالجثتين وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة وسلامة منافذ الغاز، تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.