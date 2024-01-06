السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري زيارة لكنيسة مريم العذراء بحي الزيتون

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته

حرص الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على زيارة كنيسة العذراء مريم بحي الزيتون وتهنئة القمص بطرس جيد والأخوة المسحيين بعيد الميلاد المجيد، بحضور أحمد سمير، رئيس حي الزيتون.

وأعرب نائب المحافظ، عن سعادته بالتواجد مع إخواتنا في هذه المناسبة السعيدة كدليل واضح لمشاعر المودة والمحبة التي تربط أبناء الوطن، مؤكدًا أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

وكان شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس. 

وقدّم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح في أرض الوطن.

وأكد محافظ القاهرة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
نائب محافظ القاهرة خلال زيارته
كنيسة مريم العذراء حي الزيتون أحتفالات أعياد الميلاد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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