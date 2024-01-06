مشروبات تساعد على تحسين الهضم تعرف عليها

كشفت الأبحاث عن أن هناك عدة مشروبات تتميز بقدرتها على تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وتتمتع هذه المشروبات بعدة فوائد صحية، يرصدها الدستور في التقرير التالي.

مشروبات تساعد على الهضم

خليط بسيط يتم تحضيره عن طريق نقع بذور الكمون في الماء طوال الليل، أو غليها في الماء، وهذا المشروب رائع لتناوله بعد الوجبة، وتساعد مياه جيرا على تنظيم الوزن عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة التي تسهل امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال.

وشاي الزنجبيل هو مشروب عطري وحار يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، باستخدام خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات، فإن هذا الشاي التقليدي يدفئ براعم التذوق لديك ويساعد في عملية الهضم، ويخفف من عسر الهضم والغثيان.

يعتبر اللبن، وهو مشروب منعش يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، شائعا في المنازل الهندية، ومعزز بالبكتيريا المفيدة للأمعاء، فهو يسهل عملية الهضم بشكل أفضل، ويقلل الحموضة، ويستعيد العناصر الغذائية الحيوية.

عصير أملا (عنب الثعلب الهندي) غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ويدعم وظيفة الكبد الصحية، ويسهل عملية الهضم، ويقوي جهاز المناعة، ويوفر دفعة تنشيطية للصحة العامة.

تولسي هو عشب رائع ذو صفات علاجية. هذا الشاي العشبي، الذي يستخدم قوة الريحان المقدس، المعروف أيضًا باسم تولسي، معروف بمزاياه الهضمية، بالإضافة إلى تخفيف الانتفاخ وتهدئة المعدة، فإنه يهدئ العقل أيضًا، ويمكن أن يكون دمج هذا المشروب في روتينك طريقة مبهجة ومغذية لتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك وتعزيز الصحة العامة.

ويتم الجمع بين بدء رحلة فقدان الوزن بشكل متكرر والجمع بين تعديلات نمط الحياة والتمارين الرياضية الفعالة، ويمكن للتمارين الصحيحة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في روتينك إذا كنت تبحث عن النتائج على الفور، فيما يلي مجموعة مختارة من الأنشطة البدنية التي لا تحرق السعرات الحرارية فحسب، بل تعزز أيضًا الصحة العامة. على الرغم من أهمية التمارين الرياضية، إلا أن سر الحصول على نتائج طويلة الأمد هو دمجها مع نظام غذائي صحي وعادات جيدة أخرى.