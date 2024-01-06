أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا ظهر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

وعاد لتشكيل النيراتزوي الفرنسي بنجامين بافارد لخط الدفاع بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بجانب لاوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

تشكيل إنتر.. عودة بافارد ولاوتارو أمام فيرونا في الدوري

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، أوجستو

خط الهجوم: لاوتارو، تورام

ويتربع فريق إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حصد 45 نقطة من 18 جولة لعبها في الكالتشيو مقسمة إلى 14 انتصارا و3 تعادلات وهزيمة، فيما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى إنتر ميلان لاستعادة الإنتصارات من جديد في الكالتشيو، بعدما سقط مؤخرا فى فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فريق جنوى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "لويجي فيراريس (ماراتسي)" ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-24.