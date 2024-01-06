السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بحلوان

متهمين
متهمين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار فى عابدين لـ21 يناير

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة التنقيب عن الآثار قسم شرطة حلوان الطابق الأرضي أدوات التنقيب وزارة الداخلية

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تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار فى عابدين لـ21 يناير

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