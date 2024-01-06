السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار بالأسلحة في التبين

حبس شخصين
حبس شخصين

قررت نيابة التبين بالجيزة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص وحيازة بعض هذه الأسلحة.

وأكدت المعلومات والتحريات حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) لأسلحة نارية "بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهمـــا حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الحيازة والاتجار فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق.

نيابة التبين حبس شخصين الإتجار بالأسلحة النارية الاسلحة المعلومات والتحريات

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