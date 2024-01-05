رضا سليم يخضع لأشعة جديدة في الكتف قبل العودة لمران الأهلي

يخضع المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة جديدة من أجل الوقوف على تطورات التعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يُجريه الآن على ستاد التتش.

ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التي سيُجريها اللاعب قبل عودة الفريق للمشاركة في المران الجماعي بـ24 ساعة، موعد عودته لخوض التدريبات الجماعية رفقة زملائه، حيث بات اللاعب قريبًا للغاية من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه في الوقت الراهن للتعافي من إصابة الكتف.

وعانى رضا سليم من الإصابة في العضلة الأمامية خلال أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، قبل أن يتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء في برنامج تأهيلي آخر للتعافي من إصابة العضلة الأمامية، إضافة إلى برنامج التعافي من إصابة الترقوة.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته يوم 11 يناير الجاري، بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر المصري.

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فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

على صعيد آخر، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية وأوزان قبل انطلاق التدريبات، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد مختار التتش، بعد فترة راحة وصلت إلى 12 يوما، بسبب توقف نشاط الكرة لمشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا، التى ستنطلق فى كوت ديفوار خلال أيام.

وكشف مصدر مسئول عن أن أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق الأول بالنادي الأهلي، منح اللاعبين بعض البرامج التدريبية التى يقومون بتأديتها داخل الجيم؛ للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية لهم، خاصة مع طول فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة 12 يومًا عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر والفوز برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالإمارات مؤخرًا.

ومن المقرر أن يصل مارسيل كولر من بلاده قبل فترة التجمع بيومين كاملين؛ لحسم البرنامج الذى يسير عليه الفريق حتى موعد استئناف المسابقات المحلية والقارية.

وحذر "كولر" لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي من زيادة الوزن خلال فترة التوقف، وأن من يخالف ذلك سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة وقاسية.