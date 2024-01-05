الباز: عادل إمام نجمى المفضل وندمت على هذا العنوان عندما أصبحت أبًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عادل إمام هو نجمه المفضل، مشيرًا إلى أنه دافع عن عادل إمام بعد هجوم "أخبار اليوم" عليه بعد ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية أمام ثروت عكاشة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المُذاع على قناة "الحياة"، أن جريدة "أخبار اليوم" كانت تأخذ موقفًا من عادل إمام خلال فترة إبراهيم سعدة، متابعًا: "مكانوش بيحبوا عادل إمام، وشنوا حملة ضخمة على عادل إمام، إزاي يترشح لجائزة الدولة التقديرية ويكون أمام قامة زي ثروت عكاشة؟".

ولفت إلى أنه كتب وقتها مقالًا بعنوان "إنهم يحتقرون عادل إمام"، منوهًا بأنه دافع عنه بشكل كبير جدًا، وعادل إمام شكره على هذا المقال.

وأردف: "لما حصل موضوع زواج ابنته من ابن شخص إخواني خدنا الموقف الطبيعي، لأن إحنا ضد الإخوان، ووقتها كتبت عنوان "عادل إمام يسلم ابنته لطيور الظلام"، ولم أندم وقتها على العنوان، ولكنني ندمت بعد أن أصبحت أبًا".

ولفت إلى أنه يتعامل مع عادل إمام بقيمته، ولكننا لسنا ملائكة.

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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