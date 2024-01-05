الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: إدارة بايدن تُعد خططها العسكرية لسيناريوهات اتساع حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

تعكف الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، على صياغة خطط عملياتية ردًا على السيناريوهات المحتملة لتوسيع الحرب في غزة إلى ساحات أخرى في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لموقع "بوليتيكو" استنادا إلى عدة مصادر، فإن الاغتيالات الأخيرة في لبنان والعراق، فضلا عن الهجوم في إيران، أقنعت بعض المسئولين الحكوميين بأن الحرب قد امتدت بالفعل إلى ما وراء حدود غزة.

وبحسب موقع "بوليتيكو"، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن الإدارة تناقش سلسلة من السيناريوهات المحتملة التي يتعين على الولايات المتحدة فيها المشاركة في حرب ستندلع في الشرق الأوسط، ومن بين الخطط التي طرحت: التخطيط لهجوم على الحوثيين في اليمن، والإضرار" بالميليشيات" الموالية لإيران في العراق وسوريا.

الادارة الامريكية غزة الشرق الأوسط بوليتيكو لبنان الحوثيين

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