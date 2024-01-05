لملاحقة مهربى مخدرات.. الأردن يشن غارتين جويتين داخل سوريا

أعلن مصدر أردني مطلع، اليوم، عن تنفيذ الأردن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية، في إطار ملاحقة مهربي المخدرات.

وشدد المصدر، الذي لم يتم تسميته، في حديثه لقناة "المملكة" الأردنية، على أن الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط.

وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من قبل مهربي مخدرات.

ويسعى المهربون لجعل الأردن نقطة انطلاق للمخدرات المهربة باتجاه دول الخليج.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أسقطت، منذ شهر فبراير الماضي، عدة طائرات مُسيّرة قادمة من سوريا، تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

وعَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن اجتماعا في يوليو.