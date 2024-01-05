أهالي قرية البطاخ: "حياة كريمة" حولت بلدتنا إلى ثاني القرى النموذجية في سوهاج

سعت حياة كريمة إلي الارتقاء بجودة حياة المواطنين، والتخفيف عن كاهل الأهالي والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر إحتياجًا، بهدف القضاء علي الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير استقلالية في الريف المصري داخل القري الأقل خدملت، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري، مع تحقيق كافة طلبات الأهالي في تلك المناطق الأكثر فقرًا.

وفي هذا السياق، قال أحمد عمران، أحد أهالي محافظة سوهاج: "سنوات كثيرة نسعي إلي تحقيق أحلام الأهالي وأن تنضم المبادرة التي نسمع عنها منذ انطلاقها بتغير قري الريف المصري، لتصبح قريتنا ثاني قرية نموذجية بعد نجاح الكبير التي شهدته قرية أم دومة، وخطوة جميلة لأهالي سوهاج وخاصة أهل القرية التي كانوا يتمنون إلي تغير حياتهم إلي الأفضل".

من جانبه، قال المواطن سيد عبدالغني: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة جسدت على الأرض اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بسكان القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وأن حياة كريمة مشروع للنهوض بالقرى الأكثر إحتياجًا، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة سكانها وتوفير كافة الخدمات لهم".

وأضاف: "وفرت المبادرة لسكان قرية البطاخ التابعة لمركز المراغة، العديد من الخدمات الأساسية، بإنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإقامة مجمع للخدمات الزراعية، ووحدة لطب الأسرة، ووحدة إسعاف مطورة ومجهزة، ووحدة إطفاء تخدم القرية بالكامل، وجعلها ثاني قرية نموذجية في محافظة سوهاج، وصورة مشرفة لمبادرة تطوير الريف المصري".

وأخيرًا، قالت هناء أحمد: " حرصت الدولة المصرية علي تعزيز روح الإنتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الإجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة، وهذا ما حققته المبادرة التي أطلقها السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغير حياة القري الأكثر إحتياجًا".