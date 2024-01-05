الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتطوير الصناعة.. 15 أستاذا من "القومي للبحوث" يشاركون باللجان الفنية بهيئة المواصفات والجودة

القومي للبحوث
القومي للبحوث

أعلن المركز  القومي للبحوث  ترشيح 15 أستاذا باحثا، من مختلف تخصصات المركز للمشاركة في اللجان الفنية المختلفة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. 

ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار نائب رئيس المركز للشئون البحثية الدكتور ممدوح معوض - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المركز والهيئة في مارس الماضي، إيمانا من إدارة المركز بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والتعاون والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والتطوير بأعلى كفاءة وجودة.

وأوضح أن تلك اللجان الفنية هي بمثابة لجان قومية مناظرة للجان الدولية (IEC-ISO) لإحداث التطوير المستهدف للصناعات المصرية وزيادة جودة المنتجات المحلية.

ومن جانبها، قالت الأستاذة الباحثة بالمركز ومنسقة اتفاقية التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتورة منال محمد رمضان إن بروتوكول التعاون يستهدف إثراء العملية البحثية بتقنيات مبتكرة لقياس جودة المخرجات البحثية التطبيقية، والعمل على تعظيم الاستفادة من براءات الاختراع والأبحاث العلمية المنشورة من قبل المركز كمراجع يتم الاستناد إليها في إعداد المواصفات القياسية المصرية للمنتجات المحلية.

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منح علامة الجودة المصرية لمنتجات مخرجات البحثية التطبيقية للمركز

وأضافت أنه بموجب البروتوكول سيتم دعم نشاط الوحدات الإنتاجية التابعة للمركز، من خلال منح علامة الجودة المصرية للمنتجات الناتجة من المخرجات البحثية التطبيقية للمركز وإدراج المواصفات القياسية لها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويخدم تنمية المجتمع.

ولفتت إلى أن علماء المركز المرشحين من تخصصات الصناعات الكيماوية، وتكنولوجيا النسيج، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، والتقنيات الحيوية، والبحوث الفيزيقية، البحوث الطبية والإكلينيكية، والبحوث البيطرية.

المركز القومي للبحوث العامة للمواصفات والجودة اللجان الفنية إثراء العملية البحثية الوحدات الانتاجية

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