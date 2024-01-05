"واشنطن بوست": بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من توسع الحرب

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للمرة الرابعة في الشرق الأوسط تسعى إلى تخفيف التوترات المشتعلة على حدود إسرائيل مع لبنان وفي البحر الأحمر والعراق وأماكن أخرى في المنطقة، وسط مخاوف من توسع الحرب.

توترات متعددة في المنطقة

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تسعى بجدية إلى الحد من امتداد هذه التوترات إلى صراع أوسع، مضيفة أنها “لحظة مشحونة بشكل خاص بالنسبة لدبلوماسينا في الشرق الأوسط، فقد أدت غارة جوية في بغداد يوم الخميس إلى مقتل قائد ميليشيا مرتبطة بإيران، وتستمر هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقد وصلت التوترات مع حزب الله في لبنان إلى نقطة الغليان، بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار في بيروت إلى مقتل أحد كبار قادة حماس هذا الأسبوع".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن عملية الاغتيال الإسرائيلية للقيادي صالح العاروري في حماس في لبنان، أججت المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

بلينكن سيناقش الآليات العاجلة لوقف العنف وتقليل التوترات الإقليمية

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن غادر في وقت متأخر من الخميس متوجها إلى المنطقة، حيث سيناقش "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية".

ووصل عاموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة، إلى إسرائيل يوم الخميس، بهدف إيجاد سبل لتهدئة الصراع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

جوزيب بوريل يبحث أهمية تجنب التصعيد الإقليمي

ويرسل الاتحاد الأوروبي أيضًا كبير دبلوماسييه جوزيب بوريل إلى لبنان يوم الجمعة لمناقشة الوضع على الحدود، فضلًا عن "أهمية تجنب التصعيد الإقليمي واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه خلال رحلة بلينكن، وهي الرابعة له للمنطقة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، سيسافر إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وذكر البيان أن بلينكن سيؤكد على أهمية حماية المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة؛ وتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين؛ والحفاظ على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ مع ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة.

وبعد وصوله إلى إسرائيل يوم الخميس، التقى "هوكستين" برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووصف مكتب نتنياهو اجتماعهم في بيان، قائلا: إن نتنياهو أكد أن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان"، حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى ديارهم.