الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"واشنطن بوست": بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من توسع الحرب

بلينكن
بلينكن

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للمرة الرابعة في الشرق الأوسط تسعى إلى تخفيف التوترات المشتعلة على حدود إسرائيل مع لبنان وفي البحر الأحمر والعراق وأماكن أخرى في المنطقة، وسط مخاوف من توسع الحرب.

 توترات متعددة في المنطقة 

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تسعى بجدية إلى الحد من امتداد هذه التوترات إلى صراع أوسع، مضيفة أنها “لحظة مشحونة بشكل خاص بالنسبة لدبلوماسينا في الشرق الأوسط،  فقد أدت غارة جوية في بغداد يوم الخميس إلى مقتل قائد ميليشيا مرتبطة بإيران، وتستمر هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقد وصلت التوترات مع حزب الله في لبنان إلى نقطة الغليان، بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار في بيروت إلى مقتل أحد كبار قادة حماس هذا الأسبوع".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن عملية الاغتيال الإسرائيلية للقيادي صالح العاروري في حماس في لبنان، أججت المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

 

بلينكن سيناقش الآليات العاجلة لوقف العنف وتقليل التوترات الإقليمية

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن غادر في وقت متأخر من الخميس متوجها إلى المنطقة، حيث سيناقش "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية".

ووصل عاموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي  جو بايدن لأمن الطاقة، إلى إسرائيل يوم الخميس، بهدف إيجاد سبل لتهدئة الصراع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

جوزيب بوريل يبحث أهمية تجنب التصعيد الإقليمي

ويرسل الاتحاد الأوروبي أيضًا كبير دبلوماسييه جوزيب بوريل إلى لبنان يوم الجمعة لمناقشة الوضع على الحدود، فضلًا عن "أهمية تجنب التصعيد الإقليمي واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه خلال رحلة بلينكن، وهي الرابعة له للمنطقة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، سيسافر إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

وذكر البيان أن بلينكن سيؤكد على أهمية حماية المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة؛ وتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين؛ والحفاظ على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ مع ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة.

وبعد وصوله إلى إسرائيل يوم الخميس، التقى "هوكستين" برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووصف مكتب نتنياهو اجتماعهم في بيان، قائلا: إن نتنياهو أكد أن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان"، حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى ديارهم.

أنتوني بلينكن الشرق الأوسط التوترات المشتعلة إسرائيل لبنان البحر الاحمر العراق حماس غزة

مواد متعلقة

تقرير أمريكى: إسرائيل تبحث عن أفضل الخيارات السيئة لإدارة غزة بعد الحرب

استمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية فى غزة مع دخول الحرب الشهر الرابع

كوريا الجنوبية تأمر بالإخلاء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 200 قذيفة مدفعية

الأطفال مبتوري الأطراف في غزة يواجهون المزيد من المخاطر لانعدام الرعاية الصحية

السودان.. حمدوك: دعوت البرهان إلى انتهاز الفرصة لإنهاء الحرب

سيناتور باكستاني: الصراع في غزة يعيد تشكيل الشرق الأوسط

محمد دحلان: يجب محاسبة حماس والجميع على ما لحق بأهل غزة من دمار

محمد دحلان: إيران تعمل فقط لمصلحة إيران.. وعلى مَن يراهنون على محور المقاومة مراجعة أنفسهم

الأكثر قراءة

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار