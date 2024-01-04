الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد دحلان: يجب محاسبة حماس والجميع على ما لحق بأهل غزة من دمار

القيادي الفلسطيني
القيادي الفلسطيني محمد دحلان

أكد القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" زعيم حركة الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، أن الشعب الفلسطيني لديه القدرة على التعايش مع المآسي ولكن إسرائيل لا تستطيع.

وقال دحلان في مقابلة تليفزيونية إنه لا ينكر أن حجم النكبة كبير والخسائر كثيرة ولا يفكر في الوقت الحالي في مسألة مَن المسئول عما حدث لأهالي غزة من دمار. 

وأضاف: "يجب محاسبة حماس على ما لحق بسكان غزة من خراب وتدمير، لكن ليس هذا وقت المحاسبة لأن هذا الكلام يسيء لمن يطلقه. نحن الآن نقف ونحاول أن نخرج مما نحن فيه".

ياسر عرفات أشرف فلسطيني مر على الشعب الفلسطيني

وحول أنه من أثرياء الفلسطينيين الموجودين بالخارج وماذا قدم لأهل فلسطين للصمود أمام الاحتلال؟، قال دحلان "أنا لست من القيادات الفلسطينية"، متطرقًا إلى عائلة الراحل ياسر عرفات وقصة المليونيرات.

وقال: "هذه العائلة ظُلمت ولم تجد من يقف معها. ياسر عرفات عاش ومات وهو فقير ماليًا وأنا شاهد على ذلك وهو وطني وأشرف فلسطيني مر على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الحرامية في فلسطين معروفون والذين أساءوا لعرفات معروفون ومخطئون وشكرًا لياسر عرفات الذي ربما كان يصرف على ناس لم يستحقوا".

لم أضيّع غزة ومن أضاعها القادة الموجودون خارج فلسطين

وحول تسليم قطاع غزة لحماس قبل 17 عامًا وجعلها تتحكم في الأرض والسكان، أشار دحلان إلى أن هذا ملف شائك وحدث عندما كان يعالج خارج البلاد في ألمانيا.

وقال "إذا أنا أضعت غزة لماذا لم يرجعوها؟"، لافتًا إلى أنه لا يرى قادة فلسطينيين يعيشون كالشعب الفلسطيني.

وأردف: "أنا خرجت من السلطة وفتحت لنفسي طريقًا وحدي، زي ما السلطة فتحت لنفسها في 17 سنة، ماذا فعلوا.. أترك للشعب الفلسطيني الحكم. ماذا فعلوا؟ خراب في كل مكان".

محمد دحلان الشعب الفلسطيني أهالي غزة حجم النكبة محاسبة حماس ياسر عرفات

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

مياه الشرب: بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار