محمد دحلان: يجب محاسبة حماس والجميع على ما لحق بأهل غزة من دمار

أكد القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" زعيم حركة الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، أن الشعب الفلسطيني لديه القدرة على التعايش مع المآسي ولكن إسرائيل لا تستطيع.

وقال دحلان في مقابلة تليفزيونية إنه لا ينكر أن حجم النكبة كبير والخسائر كثيرة ولا يفكر في الوقت الحالي في مسألة مَن المسئول عما حدث لأهالي غزة من دمار.

وأضاف: "يجب محاسبة حماس على ما لحق بسكان غزة من خراب وتدمير، لكن ليس هذا وقت المحاسبة لأن هذا الكلام يسيء لمن يطلقه. نحن الآن نقف ونحاول أن نخرج مما نحن فيه".

ياسر عرفات أشرف فلسطيني مر على الشعب الفلسطيني

وحول أنه من أثرياء الفلسطينيين الموجودين بالخارج وماذا قدم لأهل فلسطين للصمود أمام الاحتلال؟، قال دحلان "أنا لست من القيادات الفلسطينية"، متطرقًا إلى عائلة الراحل ياسر عرفات وقصة المليونيرات.

وقال: "هذه العائلة ظُلمت ولم تجد من يقف معها. ياسر عرفات عاش ومات وهو فقير ماليًا وأنا شاهد على ذلك وهو وطني وأشرف فلسطيني مر على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الحرامية في فلسطين معروفون والذين أساءوا لعرفات معروفون ومخطئون وشكرًا لياسر عرفات الذي ربما كان يصرف على ناس لم يستحقوا".

لم أضيّع غزة ومن أضاعها القادة الموجودون خارج فلسطين

وحول تسليم قطاع غزة لحماس قبل 17 عامًا وجعلها تتحكم في الأرض والسكان، أشار دحلان إلى أن هذا ملف شائك وحدث عندما كان يعالج خارج البلاد في ألمانيا.

وقال "إذا أنا أضعت غزة لماذا لم يرجعوها؟"، لافتًا إلى أنه لا يرى قادة فلسطينيين يعيشون كالشعب الفلسطيني.

وأردف: "أنا خرجت من السلطة وفتحت لنفسي طريقًا وحدي، زي ما السلطة فتحت لنفسها في 17 سنة، ماذا فعلوا.. أترك للشعب الفلسطيني الحكم. ماذا فعلوا؟ خراب في كل مكان".