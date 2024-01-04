للمرة الرابعة.. "بلينكن" يبدأ جولته فى 8 دول بالشرق الأوسط لوقف التصعيد بالمنطقة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الخميس، جولته في الشرق الأوسط وسط تصاعد المخاوف من اشتعال الأوضاع في المنطقة.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت لاحق اليوم إلى الشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ اشتعال الحرب بين إسرائيل وفلسطين في أكتوبر.

محطات “بلينكن” في المنطقة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إنه من المقرر أن يزور “بلينكن” إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر خلال الأسبوع المقبل.



وافادت صحيفة الجارديان البريطانية، أن غارة إسرائيلية دمرت منزلا في المواصي جنوب غزة، وهي المنطقة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة.

وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، معظمهم تقريبا من الأطفال، وفقا لمسؤولين في مستشفى فلسطيني.

وأدى الانفجار إلى مقتل رجل وزوجته وسبعة من أطفالهما وثلاثة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، بحسب قائمة القتلى الذين تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.