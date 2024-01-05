توقعات بإصابة 12 ألف جندى من جيش الاحتلال بإعاقات دائمة جرّاء حرب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزارة العمل الإسرائيلية تتوقع إصابة أكثر من 12 ألف جندي بإعاقات دائمة جرّاء الحرب على قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن إصابة 25 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، حيث وصل عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 509 جنود، 175 منهم منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، وأصيب 2265 شخصًا منهم 360 في حالة خطيرة.