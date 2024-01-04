الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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زوجة سيد حجاب تكشف عن طقوس هذا الشاعر الكبير عند الكتابة والتأليف

زوجة الراحل سيد حجاب
زوجة الراحل سيد حجاب

قالت مرفت الجاسري، زوجة الراحل سيد حجاب، إن الشاعر الراحل سيد حجاب كان يحب الأطفال بصورة كبيرة، لهذا أعماله للأطفال كانت غير متناهية، وكان يقول إن كتابته للطفل رهان الغد.

روائع سيد حجاب 

وأكدت مرفت الجاسري، خلال لقائها ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان صاحب نظرة مستقبلية، وكان يريد غرس القيم داخل الأطفال منذ الصغر من خلال تربيتهم على الكلمات الهادفة.

وتابعت: "سيد حجاب كان خفيف الظل بصورة تفوق الخيال، وكان يحرص على قراءة المسلسل بالكامل وكان يقوم بحذف بعض المشاهد التي من الممكن أن تعبر عنها رباعية موسيقية مختصرة".

طقوس سيد حجاب بالكتابة 

واستطردت: "سيد حجاب كان شديد التركيز عند الكتابة، لدرجة أنه لا يسمع أي أحاديث جانبية تدور من حوله، وكان يأخذ رأي في أعماله الفنية، وكنت سعيدة بجميع أعماله التي قدمها والتي لم تُقدم بعد".

زوجة سيد حجاب مرفت الجاسري الحياة اطياف صفاء النجار

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