السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمناسبة ذكرى ميلاده.. تعرف على الفائز بجائزة سيد حجاب فى الأغنية

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية ذكرى ميلاد سيد حجاب

ذهبت جائزة سيد حجاب للأغنية إلى أغنية "رحيل" للفنانة سمر طارق، وذلك في الاحتفالية الخاصة بميلاد الشاعر سيد حجاب، والتي بدأت فعالياتها منذ قليل على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة، وقام بالتحكيم فيها الفنان شادي مؤنس.

محمد مرعي يفوز بجائزة شعر العامية

وفاز بالجائزة في شعر العامية الشاعر محمد مرعي، والتي قام بتحكيمها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح.

يذكر أنه بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال الخاص بذكرى الشاعر سيد حجاب الـ٨٣ لميلاده بمسرح معهد الموسيقى العربية؛ والذي أحياه كورال جمعية الصعيد.

كورال جمعية الصعيد يحيي حفل ذكرى ميلاد سيد حجاب

قدم الكورال خلال الحفل عددًا من الأغاني؛ أبرزها: "حبيبتى من ضفايرها طل القمر، بوابة الحلوانى، توت توت"، وقصيدة "لو كنت أمير" يلقيها أبانوب زكريا، ثم شهد الحفل إعلان الفائز بجائزة سيد حجاب لشعر العامية المصرية في دورتها الأولى، وكلمة الشاعر الكبير إبراهيم عبدالفتاح (رئيس لجنة التحكيم)، ثم أغنية "وبتسأل يا حبيبى" تغنيها شيرين عبده، وأغنية "سلم على" تغنيها ميرڤت الجسرى، وأغنية "فى الليل وفى التباريح" تغنيها شيرين عبده، وأغنية " ليالى الحلمية" تغنيها ميرڤت الجسرى، يعزف في الحفل شريف عزت (إيقاع) ومروان خاطر (عود) ويقود الحفل المايسترو ماجد سليمان.

سيد حجاب (23 سبتمبر 1940 - 25 يناير 2017)، شاعر عامية مصري، عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المصرية.

اغنية رحيل سمر طارق الشاعر سيد حجاب مسرح معهد الموسيقى العربية الفنان شادى مؤنس

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