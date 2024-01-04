الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترانسفير ماركت يكشف آخر تطورات انتقال "أبو علي" للأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشف موقع "ترانسفير ماركت" آخر تطورات نسبة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق سيريوس السويدي إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف الموقع العالمي المهتم بانتقالات وإحصائيات اللاعبين، أن نسبة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي ارتفعت إلى 77% بدلًا من 75% بعد التطورات التي شهدتها المفاوضات بين الناديين خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن العرض الأخير الذي قدمه الأهلي لضم اللاعب لم يصل إلى مطالب النادي السويدي الذي يرغب في الحصول على 2.5 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل اللاعب.

وعرض الأهلي 1.5 مليون يورو، إضافة إلى بعض الامتيازات التي قد ترفع قيمة الصفقة إلى أكثر من 2 مليون يورو.

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