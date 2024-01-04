وزيرا التخطيط والطيران يهنئان قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

قدم الوزيران التهنئة لقداسة البابا بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد. وشكرهما قداسته معربًا عن تقديره لمجيئهما وتهنئتهما.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي قدم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، وشكره قداسته متمنيًا لسيادته دوام التوفيق.