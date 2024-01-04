الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر إيرانية: انتحاريون وراء هجوم كرمان ومقتل 84 شخصًا

جانب من انفجار كرمان
جانب من انفجار كرمان

ذكرت وكالة الانباء الايرانية إيرنا، اليوم الخميس، أن انتحاريين نفذوا على الأرجح الهجوم في كرمان الذي أسفر عن مقتل 84 شخصًا على الأقل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، قوله إن لقطات المراقبة من الطريق إلى مراسم إحياء الذكرى في مقبرة ماتريرز في كرمان، أظهرت بوضوح مهاجمًا انتحاريًا يقوم بتفجير متفجرات. 

وقال المسؤول إن الانفجار الثاني جاء "على الأرجح" من انتحاري آخر، على الرغم من أنه لم يتم تحديده بما لا يدع مجالاً للشك.

كما أعطى المسؤول مسافات جديدة لمدى تباعد الانفجارات، ووصفها بأنها وقعت على بعد 1.5 كيلومتر (حوالي ميل) و2.7 كيلومتر (1.68 ميل) من سرداب قاسم سليماني، وقال المسؤول إن الانتحاريين اختاروا المواقع على الأرجح لأنها كانت خارج المحيط الأمني لإحياء الذكرى.

عبوات الغاز كانت مصدر الانفجار 

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في ذلك اليوم، أشارت بعض روايات شهود العيان إلى أن انفجار عبوات الغاز كان مصدر الانفجار، لكن المشهد على الأرض كان مرتبكًا بسبب الحشود الكبيرة.

وقالت السلطات الصحية إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسؤولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا وبسبب شدة الجروح التي أصيب بها بعض القتلى. لكن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

إيران كرمان الاحداث احباط الهجوم انتحاريين

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