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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023.

المواعيد المحددة تخص جامعات (القاهرة - بنها - الزقازيق - أزهر طنطا - طنطا - أزهر دمنهور - أزهر تفهنا - حلوان - أزهر الفيوم - الإسكندرية - المنصورة - بنى سويف - أزهر أسيوط - عين شمس - دمياط - بورسعيد - المنوفية شبين الكوم - السادات).

تبدأ المقابلات يوم االسبت 13 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

4. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (ارتداء الكمامة ).

ويمكن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عبر إدخال الرقم القومي (هنـــا).

النيابة الإدارية مواعيد مقابلات معاون نيابة ادارىة دفعة2023

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مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

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