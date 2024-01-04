قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الإنتاج الحربي للتهنئة بالعيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة حلول عيد الميلاد وبدء العام الجديد.

أعرب وزير الإنتاج الحربي عن سعادته بلقاء قداسة البابا وعن خالص تهانيه لقداسته بالأعياد، متمنيًا دوام مثل هذه اللقاءات التي تتميز بتبادل مشاعر المودة والمحبة.

ورحب قداسة البابا بضيوفه، شاكرًا تهنئتهم، وأشار قداسته إلى أن الكنيسة القبطية تعد أقدم مؤسسة شعبية، وهي طوال تاريخها تؤدي دورها الوطني ولا تحيد عنه أبدًا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

أعرب خلال الاتصال عن خالص تهنئته لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد والعام الميلادي الجديد، متمنيًا دوام التقدم والاستقرار لبلادنا مصر.