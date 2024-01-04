المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، مساء الخميس، من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار عدلي منصور، خلال الاتصال، عن خالص تهنئته للبابا والمسيحيين بالعيد والعام الميلادي الجديد، متمنيًا دوام التقدم والاستقرار لبلادنا مصر.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الخميس، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرافقها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، لتقديم التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تناول اللقاء أهمية بناء الإنسان الذي يعد أساس بناء الدول والمجتمعات، وهو أمر يحتاج الاهتمام أولًا بالأسرة والمدرسة، مع ضرورة تضافر جميع الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.