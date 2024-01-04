الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أنصاف بدر رئيسًا لقطاعات شبكات كهرباء الإسكندرية

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

أصدر المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قرارًا بتكليف المهندسة أنصاف بدر، رئيس قطاع شبكات توزيع شرق بالاشراف على وظيفة رئيس قطاعات شبكات التوزيع بجانب عملها.

كان الفقي قد أصدر قرارًا بالتعاقد مع المهندسة سلوى حتحوت، رئيس قطاعات الشبكات بالشركة للعمل مستشارًا لرئيس الشركة لقطاعات الشبكات بعد بلوغها سن التقاعد.

كما أقيم حفل تكريم لرئيس قطاعات الشبكات بنادي الفتح مصطفى كامل يوم 11 نوفمبر المقبل لما قامت به من مجهودات على مدار فترة عملها داخل إدارات وقطاعات الشركة المختلفة لبلوغها سن التقاعد.

ووفق بيان صادر عن الشركة، فإن حتحوت تشغل عضوية مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وهى أحد القيادات النسائية المشهود لها بالاحترام مع الجميع.

المهندس إيهاب الفقي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء رئيس قطاعات شبكات التوزيع الكهرباء

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