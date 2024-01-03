الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد لواء شمال غزة.. مَن هو عزالدين الحداد الذى تبحث عنه إسرائيل؟

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن أبرز أسماء قادة حماس على قائمة الاغتيالات بعد استهداف نائب رئيس الحركة صالح العاروري في غارة بمسيّرة إسرائيلية ببيروت أمس الثلاثاء.

شملت القائمة 8 أسماء بينها إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومحمد شبانة وعزالدين الحداد، وآخرون.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن عزالدين الحداد، وهو قائد لواء شمال غزة.

ويعتبر الحداد واحدًا من أبرز القيادات العسكرية في حركة حماس، وهو قائد لواء شمال مدينة غزة، والذي تزعم إسرائيل القضاء على معظم كتائبه.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قال في منشور على منصة "إكس"، إن جيش الاحتلال يواصل تفكيك لواء غزة في حماس. ومن أصل سبعة قادة كبار للواء، تمت حتى الآن تصفية أربعة ولم يتبق سوى ثلاثة قادة كبار ضمن سلسلة القيادة منهم قائد اللواء، عزالدين الحداد.

ولواء شمال غزة، هو واحد من الألوية الخمسة للقسام التي تنقسم لعدة كتائب تحت كل لواء. فتوجد 7 كتائب في لواء الشمال، و7 في لواء غزة، و6 في لواء خان يونس، و6 في لواء رفح، و5 في لواء الوسطى.

وكل كتيبة تحمل اسم منطقة مختلفة، مثل كتيبة الشجاعية، وكتيبة جباليا، وكتيبة مخيم الشاطئ وكتيبة تل الهوا والصبرة، وتضم كل كتيبة في صفوفها نحو 1500 مقاتل أو ما يزيد.

ويتفرع عن تلك الكتائب مجموعة من السرايا، وكل سرية تضم ثلاثة فصائل أو أكثر، وكل فصيل يضم مجموعة من الزمر، كل زمرة تحتوي على نحو 10 أفراد.

حماس صالح العاروري بيروت عز الدين الحداد لواء شمال غزة

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