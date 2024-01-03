الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: "أمريكا مسئولة عن جرائم الاحتلال.. ومخطط التهجير غير قابل للتنفيذ"

طارق فهمي
طارق فهمي

علّق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الذي يدعو لتهجير الفلسطينيين طوعيًا من قطاع غزة، ووصفها بـ"التصريحات العبثية".

وأضاف فهمي في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بكل جدية؛ لأن المكون البشري بالنسبة للقضية الفلسطينية والعنصر السكاني مهم جدًا، لأن خروجهم من غزة يعني تصفية القضية.

مخطط تهجير الفلسطينيين 

وأكد فهمي أن مصر حريصة على القضية الفلسطينية وبقاء شعبها في أرضه في إطار فكرة حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مخطط التهجير لا يمكن أن يتم لاعتبارات كثيرة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مسئولة عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة.

أمريكا إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة طارق فهمي

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