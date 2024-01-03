مصر ترفض مخطط التهجير.. شكرى يستقبل وفدًا من مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وفدًا يضم ثمانية أعضاء من مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، الذى يزور مصر فى إطار جولة إقليمية فى المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد فى بداية اللقاء الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتشعب وتعدد أوجه ومجالات هذه الشراكة، وتميزها بطبيعتها العابرة للحزبين.

وأعرب وزير الخارجية عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ما يعكس إدراك وعزم البلدين على تعزيزها على كل المستويات.

وأكد شكري تطلع مصر لاستمرار جهود البلدين الرامية لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، مشيرًا إلى أن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة تفرض تكثيف آليات التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط مثلما نجحت البلدان في القيام به عبر العقود الماضية.

وأضاف السفير أحمد أبوزيد أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا الإقليمية، على رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث أكد شكري ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، معربًا عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، ما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وشدد على رفض مصر التام كل صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، معربا عن ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسئولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.

واتصالًا بمخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة علي خلفية تطورات الحرب فى قطاع غزة، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تطورات الأسابيع الأخيرة كشفت عن خطورة تحقيق سيناريو توسيع رقعة الصراع، لاسيما مع تزايد حدة وكثافة المناوشات علي الساحة اللبنانية وفى العراق وسوريا، مشددًا على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر ضرورة لانسياب وأمن حركة التجارة العالمية.

وتناولت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية الأخرى.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبرزين حرصهم على التشاور والتعاون مع مصر حيال القضايا الدولية والإقليمية، ومؤكدين تقديرهم الكامل الجهود التي تضطلع بها مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودورها فى تأمين خروج الرعايا الأجانب من القطاع وتسهيل صفقات الإفراج عن الأسرى.

وحرص وزير الخارجية علي الإجابة عن استفسارات الوفد الأمريكى بشأن رؤية مصر مستقبل حل القضية الفلسطينية، وموقفها تجاه التعامل مع دعاوى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، فضلًا عن البدائل المتاحة لنزع فتيل الأزمة والتصعيد الراهن فى الشرق الأوسط.

شكري يستقبل وفدا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي

شكري يستقبل وفدا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي

شكري يستقبل وفدا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي