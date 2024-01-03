الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التضامن: الرئيس السيسى حريص على توفير الدعم اللازم لكبار السن

الدكتور محمود شعبان
الدكتور محمود شعبان

وجّه الدكتور محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل لملف دعم كبار السن.

"التضامن": الرئيس السيسي وجّه بتحويل 100 مليون جنيه لصندوق رعاية كبار السن

وقال شعبان خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إن الرئيس السيسي وجّه بتحويل 100 مليون جنيه لصندوق رعاية كبار السن فور صدور القانون، مؤكدًا أن الدولة تعمل على هذا الملف منذ فترة.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على هذا الملف بخطوات سريعة، وهذا ظهر جليًا في المادة 83 من الدستور التي تنص على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي أشارت بشكل قوي إلى حقوق كبار السن، مؤكدًا أن وزارة التضامن تعمل على هذا الملف وفق آليات مفيدة جدًا للمسنين.

وتابع أن الوزارة تعمل وفقًا لأطر تشريعية وأطر خدمية، موضحًا أن الإطار التشريعي يتمثل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق المسنين، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لكبار السن.

كبار السن المسنين الرئيس السيسي السيسي التضامن وزارة التضامن

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