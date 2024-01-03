الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: "ساندرز" طالب بوقف الدعم الأمريكى لإسرائيل بـ10 مليارات دولار

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ المتشددين في دولة الاحتلال الإسرائيلي خرجت عنهم كل الأفكار الشيطانية غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع لأي إدارة جمهورية أو ديمقراطية أمريكية.

الاحتجاجات الأمريكية 

وأكد أشرف سنجر، خلال حواره مع الكاتب والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي يميل إلى اليسار طالب بوقف دعم إسرائيل بـ10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه أمريكي يهودي، كما أن هناك يهودًا أمريكيين في الولايات المتحدة كانت لهم أصوات مرتفعة أثرت على الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة.

تهديد المصالح الأمريكية 

وأضاف أن 10 ولايات أمريكية شهدت مظاهرات ضد الحرب، وتم وقف حركة السيارات أمام مطارين كبيرين في أمريكا وهما لوس أنجلوس ونيويورك، وهو ما يؤكد أن رواية وسردية المتشددين والمتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدد المصلحة الأمريكية.

أشرف سنجر خبير السياسية الدولية كلام فى السياسة اكسترا نيوز الحرب بفلسطين

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