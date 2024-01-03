الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يعاين نموذج المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق المنصورية (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نموذج خطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشي سياحي (المرحلة الثانية) أعلي القطاع المغطي من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين المحافظ، مراحل العمل بالقطاع الجاري العمل فيه والمخطط له بدءا من نهاية التطوير السابق ( المرحلة الأولى ) عند كوبري عز وحتى الطريق الدائري الجنوبي بطول ٢كم وعرض ١٥م لكل اتجاه ٤ حارات في الاتجاه الواحد. 

وكلف “راشد” بإنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات  بطول ١كم وعرض ١٥م وذلك نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع. 
 

مساحات خضراء بالممشي الجديد 

كما وجه محافظ الجيزة، بمراعاة دعم الممشي الجديد بالمساحات الخضراء والاشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.
 

وشدد علي ضرورة إنشاء وإدخال المرافق بالممشي الجديد من المياه والصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء. 
 

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة في أعمال التطوير المقرر تنفيذها والتي يأتي علي رأسها انشاء ارصفة مشاة للتسهيل علي المواطنين واستخدام الخامات التي تحقق عوامل الاستدامة وانشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي اسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال. 
 

كما شدد علي مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال. 


رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم  .

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رفع كفاءة طريق المنصورية الممشى السياحي الدائري الجنوبي كوبري عز أخبار محافظة الجيزة

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