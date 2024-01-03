الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": حملات تفتيشية على عمالة الأطفال والسلامة والصحة المهنية بمنشآت قنا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا حملتين للتفتيش الميدانى على عمالة الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمركز دشنا وقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا.

 

حملات تفتيشية مكثفة 

جاء ذلك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية أطلقتها المديرية ضمن خطة للعمل من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات قانون العمل 12 لعام 2003 بخصوص اشتراطات تشغيل الأطفال وضمان استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.

وأكد أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، أن الزيارات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التفتيش على المنشآت الموجودة بالمحافظات وتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى القيام يدورها لمتابعة تطبيق أحكام القانون فى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية وتوفير فرص العمل اللائقة.

 

حملات على مكاتب التشغيل والعلاقات 

 وأفاد مدير المديرية بأنه جرى تنفيذ الحملتين من خلال مكاتب التشغيل والعلاقات وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شارك في الحملتين سيد سوقي مفتش مكتب عمل دشنا، وعفاف محمد أحمد مفتش السلامة والصحة المهنية بدشنا، وفادية رشدي مفتش مكتب تشغيل دشنا، وأحمد كمال أبوالمجد مفتش مكتب تفتيش وعلاقات الوقف، وحجازي رشاد أحمد مفتش مكتب تشغيل الوقف،وسمر علي محمد مفتش السلامة والصحة المهنية، مضيفًا أن الحملتين أسفرتا عن عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فيما يخص المنشآت المحظور فيها تشغيل الأطفال، كذلك جرى التنبيه على المنشآت بضرورة تطبيق كل اشتراطات القانون فيما يخص تشغيل الأطفال وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة.

مديرية العمل محافظة قنا عمالة الأطفال الصحة المهنية السلامة المهنية

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