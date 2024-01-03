الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تبدأ تنفيذ خطة تنمية مهارات العاملين بالمديريات على توحيد مفاهيم العمل

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، دورة تدريبية بديوان عام الوزارة حول “ تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات”، ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" بإعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانيه منها: "تفتيش العمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، وشئون العماله غير المنتظمه، وشئون المنظمات النقابية، والتدريب المهني، ورعاية القوي العاملة".

تفتيش ورعاية القوى العاملة 

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه الدورة تنظمها الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب، وتستمر لمدة يومين ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة.

وقال "الوزير" في كلمة أمام المُشاركين إنه هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات  التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل. 

لقاءات مع العاملين بمديريات العمل 

وأكد الوزير على أهمية تلك الدورات واللقاءات مع العاملين بمديريات العمل لمعرفة المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليلها، وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، مشددًا على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، وإستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل. 

يُحاضر في الدورة: أحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية، وحضر فعاليات الافتتاح شيماء محمود مدير عام المكتب الفني، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وممثلي الإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب.

وزير العمل حسن شحاتة دورة تدريبية خطة تدريبية مديريات العمل

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