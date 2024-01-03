"زووم أفريقيا" يستضيف المطرب النوبي سيد السمان وفقرة خاصة عن الرقص الأفرو

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم أفريقيا" على قناة "CBC"، يوم غد الخميس حلقة جديدة ومميزة عن مواهب أبناء القارة السمراء.

انتشر مؤخرًا الرقص الافرو بين أبناء الدول الإفريقية، حيث تستضيف الإعلامية سالي عاطف، الدكتور نور أبو حساب، مدرس الأفرو في جامعة كينياتا بكينيا ومصمم استعراضات، للحديث عن الرقص الافرو، وأكثر الدول التي تستخدمه.

تفاصيل حلقة برنامج زووم أفريقيا

يؤدي ديفيد نصيري، راقص افرو، بعض رقصات الافرو، ويتحدث عن بداياته مع الرقص الافرو وأنواعه، حيث يؤكد أن هناك بعض الدول تعتبر الرقص الافرو جزءا من الطقوس الدينية والاجتماعية.

ويستعرض برنامج "زووم أفريقيا" فعاليات الصالون الثقافي الذي تم تنظيمه في القاهرة من قبل جالية جنوب السودان عن التعايش السلمي، بحضور فرق غنائية ورؤساء جاليات.

كما تستضيف الإعلامية سالي عاطف، المطرب والملحن النوبي الشهير سيد السمان، للحديث عن بداياته الفنية وانضمامه لفرقة علي كوبان.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.